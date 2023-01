Skenë e pabesueshme në Angli: Asistenti dhe arbitri nuk panë 5 metra jashtë loje

Një video e ndeshjes së sotme mes Morecambe dhe Burton për kategorinë e tretë të Anglisë ka bërë xhiron e internetit.

Në mënyrë të veçantë, në minutën e 83-të të ndeshjes dhe me rezultatin 4-0 në favor të vendasve, asistenti nuk ka parë një offside të dukshme prej rreth 5 metrash.

Siç mund ta shihni në videon më poshtë, sulmuesi i Morecambe është disa metra përpara mbrojtësve të mysafirëve, megjithatë arbitri dhe ndihmësi vijuan ndeshjen.

The linesman didn’t give offside for this in a League 1 game today… shocking! 🥴pic.twitter.com/z1OiP6sVti

— Football Away Days (@FBAwayDays) January 1, 2023