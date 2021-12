Skandalet e futbollit 2021: Rastet më të nxehta, të gjitha më të këqijat e vitit (FOTO LAJM)

Me fundin e 2021 përfundon edhe një vit futbolli, duke përfshirë skandalet që kanë shënuar botën e futbollit.

Dhe në vitin kalendarik që mbyllet, futbollit realisht nuk i ka munguar asgjë për sa i përket skandaleve, nga të gjitha këndvështrimet: ka pasur skandale financiare, arbitrare, seksuale, skandale me tifozët në stadiume, madje edhe raste të mprehta lidhur me organizimin e turne dhe kupa.

Gjithsesi kemi futur në listë disa prej tyre: harruam diçka?

Rasti i fitimeve kapitale – Gjashtëdhjetë e dy transferta në treg, në periudhën dyvjeçare 2019/2021, janë objekt i një raporti që ka përfunduar në tryezën e Prokurorisë Federale. Prokurorët dhe Guardia di Finanza hetojnë. Në Serie A, sytë u përqendruan mbi të gjitha te Juventusi dhe Interi.

Superlega – Rasti global: në një natë të 12 prillit klubet shpallin lindjen e Superligës. Reagimi nga UEFA, ligat kombëtare, tifozët dhe madje edhe qeveritë është i tërbuar. Të gjithë klubet tërhiqen përveç Juventusit, Real Madridit dhe Barcelonës, të cilët nisin një betejë ligjore. Është lufta mes Agnellit dhe Ceferinit, miq të dikurshëm.

Abuzimi dhe ngacmimi në futbollin e femrave në SHBA – Trajneri Paul Riley u shkarkua nga North Carolina Courage (i cili luan në NWSL, liga kryesore profesionale e futbollit të femrave në Shtetet e Bashkuara) pasi mori akuza për abuzim verbal dhe seksual të disa lojtarëve. Ai është trajneri i dytë i shkarkuar këtë javë (përpara tij Richie Burke nga Washington Spirit) dhe i treti që nga gushti për “sjellje të keqe”. Komisionerja e Ligës Lisa Baird gjithashtu akuzohet, sipas lojtarëve se nuk kanë vepruar më parë, pavarësisht se dinin gjithçka.

Koret raciste pothuajse kudo, nga Firence në Duisburg – Koret raciste në stadiume janë një keqpërdorim shumë i vështirë për t’u zhdukur dhe që shtrihet në të gjithë botën. Në Itali, një nga episodet e fundit, dëshpërues, ishte ai që pa viktimën e mbrojtësit të Napolit, Kalidou Koulibaly, subjekt i thirrjeve raciste në stadiumin Franchi të Firences.

Shorti i farsës së 1/16-tës së Ligës së Kampionëve – Budallai i UEFA-s nëpër botë me rastin e shortit të 1/16-tës së Ligës së Kampionëve. Për herë të parë në histori, shorti duhej të përsëritej.

Wanda- Mauro Icardi, Wanda Nara, Maria Eugenia Suarez Riveiro, e njohur si China Suarez, atta janë tre protagonistët e skandalit më të bujshëm seksual dhe sentimental të vitit 2021 në kuadër të kombinimit të futbollit dhe thashethemeve.

Rasti Abidal – Eric Abidal, ish-mbrojtësi i Lyon dhe Barcelonës, u pushtua nga një bujë e vërtetë në 2021. Gruaja e tij Hayet, pasi zbuloi një lidhje me Kheira Hamraoui, duke e sulmuar dhe rrahur me dy burra me kapuç në mbrëmjen e 4 nëntorit. Sipas disa mediave franceze, zonja Abidal dyshohet se ka planifikuar sulmin ndaj Hamraoui. Abidal u dëgjua nga policia gjyqësore e Versajës.

Çështja Salernitana – Numërimi mbrapsht në vazhdim për shitjen e Salernitana: Pasi FIGC nuk ka dhënë përjashtime të tjera, ka afat deri më 31 dhjetor për të përcaktuar të paktën shitjen paraprake, të parashikuar që do të kishte edhe 45 ditë të tjera për ta përfunduar atë. Asnjë zgjatje nuk do të jepet edhe pas 31 dhjetorit nga Federata e Futbollit. Nëse shitja nuk bëhet, rreziku është ai i përjashtimit të Salernitana-s nga Seria A (do të përfundonte në ekselencë) dhe Serisë A me 19 skuadra. Për Serie A DO të ishte një dëm i madh për imazhin.

Arrestohet Ferrero – Presidenti i Sampdoria Massimo Ferrero është arrestuar nga Guardia di Finanza në kuadër të një hetimi nga prokurori i Paolës. Numri një i Sampdorias (i cili dha dorëheqjen menjëherë më pas) akuzohet për krime korporative dhe falimentim dhe përfundoi në burg (vetëm për t’u transferuar në arrest shtëpiak).

Sigurdsson i akuzuar për pedofili – Premier League në shok: Gylfi Sigurdsson, islandezi Evertoni, u arrestua nën dyshimin për pedofili dhe u lirua vetëm me kusht. Lojtari është lënë nga gruaja e tij. /Përktheu nga Calciomercato GD. /albeu.com/