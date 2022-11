Skandal në futbollin e femrave, grushte “alla Mike Tyson” gjatë një ndeshje (VIDEO)

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në futbollin e femrave vijnë disa skena skandaloze dhe aspak të hijshme.

Ky incident ka ndodhur gjatë një sfide, ku lojtaret e LSU dhe Ole Miss janë përplasur me njëra tjetrën me grushte pas një faulli. Gjyqtari i ndeshjes ndëshkoi tre prej tyre me kartonin e kuq.

Këto pamje kanë thyer rrjetet sociale duke u bërë menjëherë virale./ h.ll/albeu.com

LSU – Ole Miss in womens soccer is now the most heated rivalry in the SEC pic.twitter.com/TNvg96ovDy

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 31, 2022