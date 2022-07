Skandal! Dinamo i Kievit eliminon Fenerbahcen, tifozët turq thërrasin emrin e Putinit në stadium (VIDEO)

Fenerbahce është eliminuar nga turi i dytë i garës më të madhe evropiane për klube, Ligës së Kampionëve. Pas dy ndeshjeve përballë ekipit ukrainas Dinamo Kiev, skuadra turke u eleminua me rezultatin 1-2. Sfida e përfundoi 0-0, ndërsa në të dytën në Stamboll ukrainasit triumfuan 1-2 pas kohës shtesë.

Mirëpo, ndeshja e fundit është shoqëruar me një skandal. Tifozët e Fenerbahces pas shënimit të golit të dytë nga Dinamo Kiev, në shenjë hakmarrje nisën të thërrasin emrin e presidentit rus Vladimir Putin në stadium.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.

Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk

— Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022