Skandal: Brazilianët kapen në një mashtrim të madh para Botërorit

Një skandal të vërtetë para fillimit të Botërorit në Katar ka shkaktuar trajneri i ekipit brazilian të futbollit, Tite. Ai urdhëroi futbollistët që synon të ftojë në kombëtare të falsifikojnë dëmtime për të shmangur ndeshjet e mbetura të klubeve para Botërorit, por në fund ky skandal u zbardh.

Në Kupën e Botës në Katar, Tite dëshiron të ketë në dispozicion lojtarët më të mirë. Prandaj, ai urdhëroi disa prej tyre që të falsifikojnë lëndime dhe të mos luajnë për klubet në ndeshjet e mbetura para se të bashkohen me kombëtaren.

Këtë lajm e ka bërë të ditur braziliani Globo me ndikim, dhe burimi i tyre me siguri është sulmuesi i njohur Gabriel Barbosa, Gabigol, ndaj të cilit trajneri brazilian u tregua shumë i vrazhdë dhe tashmë i kishte thënë se nuk do ta çonte në Katar, ndaj ai tani dëshiron të hakmerret ndaj tij.

–Tite ka kërkuar që lojtarët të falsifikojnë lëndimet e tyre për të shmangur paraqitjet për klubin në periudhën e ardhshme”, shkruan gazeta Globo dhe shton më poshtë: “Gabigol e pyeti Titen se çfarë lloj dëmtimi duhet të falsifikojë. Ky i fundit më pas i tha se nuk kishte nevojë të vepronte sepse nuk do ta çonte në Kupën e Botës”, thuhet në këtë letër.

Te brazilianët, së fundmi kanë pësuar lëndime Richarlison dhe Paquet, por sipas informacioneve që vijnë nga Brazili, ata do të jenë plotësisht gati për të luajtur në kombëtare.

Në Botërorin e Katarit, Brazoli do të jetë në grupin G me Zvicrën dhe Kamerunin dhe Serbinë. /G.D albeu.com/