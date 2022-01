Situata e tensionuar me Atleticon, Simeone kthehet në një alternativë për United

Diego Pablo Simeone mund të largohet nga Atletico Madridi verën e ardhshme dhe ndryshimet po vijnë në pankinat kryesore në Evropë. Me largimin e Pochettino-s për t’i lënë vend Zidane në PSG, klubi i Old Trafford mendoi të shtonte ish-argjentinasin e Tottenhamit, por pasi negociatat dështuan dhjetorin e kaluar, ai tani mund të kalojë te kandidati tjetër.

Ky nuk do të ishte askush tjetër përveç Diego Pablo Simeone, i cili po kalon një moment të vështirë me Atleticon dhe se në rast largimi ai mund të shkojë në Manchester United për të udhëhequr një projekt ambicioz sportiv.

Atletico mund ta zëvendësojë atë pikërisht me Pochettinon, kështu që mund të ketë një efekt domino duke filluar me nënshkrimin e Zizou në pankinën franceze.

Nuk është hera e parë që United mendon për Cholo, edhe pse kurrë më parë trajneri nuk ka qenë kaq i dobësuar në pozicionin e tij në stolin e “Colchoneros”. Nga Old Trafford ata mund të përballojnë pagën e tij aktuale dhe gjithashtu do t’i ofrojnë atij një ekip të klasit botëror për të luftuar për të gjithë titujt.

Vetëm rezultatet do të tregojnë se çfarë do të ndodhë me Simeone, por për momentin as bordi dhe as lojtarët nuk duken të bindur për vazhdimësinë e projektit të Cholo, i cili ka më pak se gjashtë muaj për të ndryshuar mendjen e të gjithëve, ose përndryshe do t’i duhet të rimendojë vazhdimin në Atletico me United si një opsion më shumë se joshëse për të ardhmen. r.t/albeu.com