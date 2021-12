Simeone: Real Madrid nuk do ta ketë të lehtë

Diego Simeone është i bindur se gara për titull në La Liga Santander nuk ka përfunduar përpara derbit mes Real Madrid dhe Atletico Madrid të dielën në Estadio Santiago Bernabeu.

Los Blancos janë 10 pikë përpara Atletikos, i cili ka një ndeshje më pak, por Simeone beson se ka disa skuadra të forta që mund ta bëjnë kampionatin konkurrues.

“Si gjithmonë, ne jemi të shpejtë të flasim për përfundimin e garës në La Liga”, tha Simeone në konferencën për shtyp.

“LaLiga do të jetë gjithmonë konkurruese sepse ka ekipe shumë të mira. Është një grup prej pesë deri në gjashtë ekipe në pjesën e sipërme të tabelës që funksionojnë shumë mirë.

“Nga dhjetë ndeshjet e fundit, ata fituan katër dhe ne barazuam gjashtë. Ata e dinë se ne jemi konkurrues dhe se nesër nuk do të kenë një lojë të lehtë.”

Simeone vazhdoi të theksoi se Luis Suarez do të vlerësohet përpara derbit dhe zbuloi se Marcos Llorente do të luajë në krahun e djathtë në mungesë të Kieran Trippier dhe Sime Vrsaljko për shkak të lëndimeve.

“Pas ndeshjes kundër Portos, fola me Luisin dhe pas rezultateve mjekësore ata thanë se ai nuk kishte asgjë”, shtoi Simeone.

“Nesër ai do të jetë atje dhe do të vlerësojmë nëse do të fillojë apo do të futet më vonë.

“Vinicius ka punuar shumë mirë, duke gjetur pikën e tij të shënimit. Ai ka një të ardhme dhe të tashme shumë të ndritur.

“Me mungesat e Vrsaljkos dhe Trippier, ne do të vazhdojmë me Marcos në atë pozicion”.

Antoine Griezmann shënoi golin e parë të martën kundër Portos dhe trajneri i Atletico ishte plot lëvdata për francezin për shkak të mentalitetit dhe aftësive të tij.

“Antoine ka dashur gjithmonë të kthehet”, deklaroi Simeone.

“Ai është aty ku dëshiron të jetë. Shpresojmë që ai të vazhdojë të përmirësohet dhe të vazhdojë të rritet sepse ne kemi nevojë për të. Mbi përpjekjet e tij, ai ka talent dhe askush nuk do t’ia heqë atë.

“Kjo është ajo që e bën atë të ndryshëm brenda ekipit tonë: talent plus sakrificë plus përpjekje. Të dish të konkurrosh. Të dish të luash në çdo pozicion në fushë, siç bëri një ditë tjetër si anësor i majtë.

“E nesërmja është një ndeshje e rëndësishme për të dhe për ekipin. Shpresoj që ai të mund të japë më të mirën në minutat që do të luajë.”/h.ll/albeu.com