Si sot para 42 vitesh Real Madrid fitoi Kupën e Mbretit, por kundërshtar kishin veten e tyre

Më 4 qershor 1980, Real Madrid fitoi Kupën e Mbretit duke mposhtur skuadrën e tyre rezervë me rezultatin e thellë 6-1.

I njohur në atë kohë si Castilla CF, skuadra rezervë filloi në 1930 si një skuadër amatore e pavarur, më pas u lidh me Real Madridin në 1948, me klubin më të madh që ofronte mbështetje financiare në këmbim të të drejtës së refuzimit të parë për lojtarët e Castilla. Në vitin 1952, ata u bënë zyrtarisht skuadra rezervë e Real Madridit.

Pavarësisht se luajtën në Segunda Division në 1979-80, ku përfunduan në vendin e shtatë, ata arritën në finalen e Copa del Rey duke mposhtur një sërë skuadrash të ligës, duke përfshirë Hercules, Bilbao, Real Sociedad dhe Sporting de Gijon. Sporting përfundoi i treti në tabelën finale të La Ligas, ndërsa Sociedad përfundoi nënkampion, vetëm një pikë prapa Real Madridit.

Por kur Castilla u përball me klubin e tyre mëmë në Bernabeu për finalen, nuk ishte garë. Real Madridi kaloi në epërsi 1-0 me golin e Juanitos në minutën e 20-të dhe nuk ktheu kokën pas, duke kaluar 2-0 në pushim, më pas duke e çuar epërsinë në 4-0 vetëm pas 60 minutave (me golin e katërt që vjen nga Vicente del Bosque, i cili më vonë vazhdoi të drejtojë Real Madridin për një periudhë të suksesshme katërvjeçare nga 1999 deri në 2003).

Castilla më në fund shënoi kur Ricardo Alvarez gjeti rrjetën në minutën e 80-të, por Real Madrid shtoi dy gola në fund për të vendosur diferencën përfundimtare në 6-1./ h.ll/albeu.com