Si reaguan lojtarët e Man United për mungesën e Ronaldos, ai as nuk komunikoi me ta

Lojtarët e Manchester United janë “të befasuar” nga mungesa e Cristiano Ronaldos në stërvitjet parasezonale, sipas Fabrizio Romano.

Sulmuesi portugez nuk ka qenë në gjendje të bashkohet me pjesën tjetër të ekipit, duke përmendur “problemet familjare” mes raporteve se ai do të largohet nga Old Trafford këtë verë.