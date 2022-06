Si po e përdor Gjermania gjumin për të fituar Kupën e Botës në Katar?

Die Mannschaft janë gati të nisin një tjetër kërkim për epërsi globale në vitin 2022, me çdo përpjekje që po bëhet për të siguruar që ata të jenë në formë të përsosur

Gjermania nuk po lë gur pa lëvizur në përpjekjen e saj për të fituar Kupën e Botës në vitin 2022, me modelet e gjumit dhe cilësinë që monitorohen në një përpjekje për të siguruar që skuadra e Hansi Flick të shkojë në Katar në formën më të mirë të mundshme.

Die Mannschaft janë të shtyrë nga shumë njerëz që të bëjnë mirë në Lindjen e Mesme më vonë këtë vit, me origjinën e tyre në ngjarjen kryesore të FIFA-s që garanton se ata llogariten gjithmonë si favoritë, shkruan Goal, transmeton Klankosova.tv.

Ata kanë mjaft cilësi në fushë për të sugjeruar se mund të bëhet një ofertë e qëndrueshme për një kurorë globale, ndërkohë që fitimet margjinale po kërkohen jashtë fushës pasi Federata Gjermane e Futbollit (DFB) bën gjithçka që mundet për të sjellë asistencë profesionale në kamp.

Si po e përdor Gjermania gjumin për të ndihmuar kërkimin e Kupës së Botës?

Një studiues i gjumit është hartuar në grupin gjerman për të ndihmuar në dhënien e këshillave se si të pushoni më mirë para dhe pas ndeshjeve.

Anna West, një eksperte me origjinë daneze në atë fushë të veçantë, ka folur me lojtarët, trajnerët dhe stafin mbështetës, derisa numërimi mbrapsht vazhdon deri në Katar 2022.

Të gjithë atyre në renditjen e Gjermanisë, sipas Bild, u është theksuar se “trupi mund të rigjenerohet më mirë nëse fle mjaftueshëm dhe ka një ritëm të caktuar”.

Një konsideratë më e madhe po i kushtohet tani të gjitha planeve të udhëtimit, me vendime të rëndësishme që po merren nëse do të ktheheni nga lojërat jashtë në fluturime gjatë natës ose do të rezervoni në hotelet lokale.

Lojtarëve u jepen gjithashtu hapësira kohore në të cilat mund të flejnë pas udhëtimeve të gjata.

DFB ka lëvizur për të siguruar që dhomat në bazën e tyre stërvitore në Herzogenaurach janë të thjeshta dhe pa ndonjë shpërqendrim të mundshëm, me sulmuesin e Bayern Munichut, Thomas Muller që pranon se “ne kemi dhoma gjumi të qeta, dhomat janë mbajtur shumë të thjeshta”.

Çfarë është një unazë Oura?

Gjermania gjithashtu, me këshillën e Perëndimit, u ka dorëzuar të gjithë lojtarëve të saj një Unazë Oura.

Çdo thirrje e re në skuadrën e Flick-ut i jepet një nga gjurmuesit e aktivitetit pas bashkimit me skuadrën e lartë.

Unazat Oura, të cilat janë bërë gjithnjë e më të njohura nga të famshmit vitet e fundit, përdoren për të monitoruar gjumin, rrahjet e zemrës dhe temperaturën e trupit.

Ata mësojnë modelet e gjumit, vlerësojnë zakonet dhe ofrojnë këshilla se kur jeni në gjendjen tuaj më të relaksuar dhe të aftë për të fjetur sa më mirë gjatë natës.

Gjermania shpreson që kjo t’i ndihmojë ata të përgatiten për një tjetër finale të madhe, me skuadrën e Flick të vendosur të përballet me Spanjën, Japoninë dhe fituesin e një play-off CONCACAF-OFC në Grupin E në Kupën e Botës 2022 – me atë seksion tashmë të faturuar si ‘Grupi i vdekjes’.