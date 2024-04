Si mund të rreshtohej Man United nën Zidanen me Bellingham duke bërë një transferim shokues nga Real Madrid

Manchester United mund të rreshtohet me një nga skuadrat më emocionuese në Evropë nëse Zinedine Zidane bëhet trajneri i tyre i ardhshëm.

Francezi është pa punë që nga viti 2021 pas një periudhe të dytë me Real Madridin.

Por, ai tani është menduar për të zëvendësuar Erik ten Hag në United sipas asaj që ka thënë ish-shoku i skuadrës Julio Baptista.

Ikona e Brazilit i tha Ladbrokes Fanzone: “Mendoj se Zidane do të jetë një trajner në Ligën Premier një ditë. Ai është një trajner i jashtëzakonshëm me përvojë të mahnitshme që ka fituar Ligën e Kampionëve, kështu që unë mund ta shoh këtë duke ndodhur. Unë mund ta shoh atë duke shkuar te Manchester United”.

Nëse Zidane bën një kalim mahnitës në Old Trafford, ai mund të synojë disa lojtarë për të rigjallëruar skuadrën e United.

Superylli i Real Madridit dhe Anglisë, Jude Bellingham, ka të ngjarë të jetë në krye të listës së tij në një nga transferimet më të pabesueshme në histori.

Mesfushori u transferua në Spanjë vetëm për 105 milionë euro nga Borussia Dortmund verën e kaluar.

Bellingham ka qenë asgjë më pak se i shkëlqyer me 20 gola dhe nëntë asistime në 31 paraqitje. Por, legjenda e Birminghamit nuk e ka fshehur admirimin e tij për Zidane.

Nëse do të arrihet një marrëveshje marramendëse, ka të ngjarë që Bellingham t’i bashkohet bashkëlojtarit të ri të Anglisë, Kobbie Mainoo në mesfushë, me kapitenin Bruno Fernandes që kompleton treshen në mesfushë.

Një tjetër lojtar i Realit i lidhur fort me United është Rodrygo, i cili është më se i aftë për të rregulluar përfundimisht zonën problematike të skuadrës në krahun e djathtë.

Dhe krahas Marcus Rashford dhe Rasmus Hojlund, Djajtë e Kuq më në fund do të kishin një sulm gati për të sfiduar titullin.

Sa i përket mbrojtjes, Andre Onana nuk ka gjasa të jetë në lëvizje së shpejti. Në të vërtetë, ai ka të njëjtin profil me ish-portierin e Realit, Keylor Navas, gjë që premton shumë për instinktet e tij të lojës me top.

Diogo Dalot dhe Luke Shaw nuk ka gjasa të largohen nga prapavija. Por, kjo mund të nënkuptojë një pushim për Raphael Varane, i cili është një tjetër lojtar me lidhje të forta me Zidanen.

Varane mund të bashkohet me një qendërmbrojtës të ri megjithatë, me Gleison Bremer të Juventusit të lidhur prej kohësh me një transferim. /Telegrafi/