Si i festuan Krishtlindjet Haaland, Ronaldo, Neymar dhe më shumë

Pavarësisht nga një seri e pamëshirshme e ndeshjeve festive në kalendarin e futbollit, dita e Krishtlindjeve mbetet e veçantë pasi shërben si pushimi i vetëm në tetë ditët e aksionit të vazhdueshëm live.

Ndërsa shumica e lojtarëve në Angli po stërviteshin më 25 dhjetor, shumë kanë shfrytëzuar mundësinë për të ndarë foto me familjet e tyre, duke përqafuar frymën e Krishtlindjes pasi ligat e tyre përkatëse vendase janë në pushim.

Cristiano Ronaldo ishte gjithashtu në fushën stërvitore me Al-Nassr pasi do të jetë në aksion në Boxing Day kundër Al-Ittihad. Megjithatë, Kylian Mbappe u pa duke shijuar në dëborë me vëllain e tij Ethan Mbappe, ndërsa Erling Haaland, pasi fitoi Kupën e Botës për Klube FIFA, postoi një imazh të AI si Santa Claus dhe ndau foton e tij në Instagram. /AlbEu.com/