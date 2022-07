Si i ati dhe i biri, Romeo Beckham shënon një gol të mahnitshëm (VIDEO)

Romeo Beckham shënoi një goditje dënimi mahnitëse për ekipin rezervë të Inter Miami që kishte të gjitha shenjat e një goditjeje nga babai i tij, David Beckham.

19-vjeçari po e ndjek karrierën e tij futbollistike në Shtetet e Bashkuara dhe tani mund të thotë se ka shënuar golin e parë të sezonit për Inter Miami II, skuadra që zotëron babai i tij.

Ndeshja të dielën u zhvillua kundër rivalëve lokalë Orlando City B në Osceola Heritage Park. Inter Miami II ishte 2-1 në avantazh në momentin e goditjes së lirë dhe kishin mbetur vetëm gjashtë minuta nga ndeshja.

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv

— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022