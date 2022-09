Si Galtier e ndihmoi Neymar të fokusohej te PSG

Fillimi i fortë i sezonit të PSG-së është kryesisht për shkak të Neymar, i cili duket si një lojtar ndryshe nga ai i viteve të mëparshme.

Në vend që të fokusohet vetëm në Kupën e Botës 2022, sulmuesi i talentuar është rikthyer për të shijuar veten në fushë teksa kërkon të udhëheqë gjigantët francezë drejt lavdisë së Champions League.

Me 8 gola në shtatë ndeshje të Ligue 1, braziliani po shënon në të njëjtin ritëm si Mbappe dhe luan në të njëjtin nivel si Messi, i cili vazhdon të impresionojë me asistimet e tij.

Përpara ndeshjes ndaj Maçabi Haifa në Champions, trajneri i PSG-së Christophe Galtier tha se është i kënaqur me Neymar këtë sezon.

“Mund të them se ishte falë meje”, tha ai me shaka. “Ka pasur një realizim në krahasim me sezonin e kaluar, i cili ishte më pak i suksesshëm dhe në të cilin ai nuk ishte aq i pranishëm. Ai ka synime shumë të larta, ka ardhur në kohë dhe në formë sepse ka punuar shumë.

Neymar është një krijues, një kalimtare, një finalist dhe një artist. Kur ai është mendërisht dhe fizikisht mirë, atëherë ai performon mirë”, u shpreh Galtier./ h.ll/albeu.com