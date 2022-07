Si funksionon sistemi gjysmë automatik i zbulimit në pozicion jashtë loje?

Përshtati në shqip nga goal.com Albeu Sport

FIFA ka njoftuar se një sistem gjysmë-automatik zbulimi jashtë loje do të përdoret për Kupën e Botës 2022 në Katar.

FIFA ka njoftuar se teknologjia e fundit gjysmë automatike do të përdoret në Kupën e Botës 2022 për të ndihmuar vendimet jashtë loje dhe për të përshpejtuar përdorimin e VAR. Në turneun në Katar, teknologjia do të luajë një rol më të spikatur se kurrë. Sistemi i ri u testua në Kupën Arabe dhe Kupën e Botës për Klube në 2021. Supozohet se procesi i përcaktimit të pozicionit jashtë loje do të reduktohet nga 70 sekonda në 25.

Gjëja më interesante është se si funksionon teknologjia e zbulimit në pozicion jashtë loje. Një sensor në qendër të topit zyrtar të Kupës së Botës, i cili dërgon të dhëna 500 herë në sekondë për të përcaktuar pikën e saktë të kontaktit, do të përdoret së bashku me 12 kamera speciale me shumë vëzhgime të instaluara në çatinë e çdo stadiumi. Këto kamera gjurmojnë si pozicionin e topit ashtu edhe 29 pikë individuale për secilin lojtar. Të dhënat transmetohen 50 herë në sekondë për të llogaritur se ku ndodhet secili person në fushë.

Nëse dikush është në pozicion jashtë loje, ndihmës gjyqtari video do të sinjalizohet dhe do të jetë në gjendje t’i transmetojë një mesazh arbitrit në fushë. FIFA pretendon se ky proces zhvillohet brenda sekondave dhe do të thotë se vendimet jashtë loje mund të merren më shpejt dhe më saktë.

Një shembull i një linje jashtë loje në futboll

Pasi të regjistrohet fakti i pozicionit jashtë loje, krijohet një animacion 3D që do të shfaqë gjithmonë fotografitë më të mira të mundshme për zbulimin e pozicionit jashtë loje, dhe këto grafika do të shfaqen në ekrane të mëdha kudo në ndeshje. Më shumë prova janë planifikuar përpara Kupës së Botës 2022 në Katar, e cila fillon më 21 nëntor, por FIFA është e bindur se teknologjia e re është e përshtatshme për qëllimin dhe gati për t’u përdorur.

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino tha: “Në Kupën e Botës FIFA 2018, FIFA ndërmori hapin e guximshëm për të sjellë teknologjinë VAR në skenën më të madhe në botë dhe kjo u dëshmua të ishte një sukses i pamohueshëm. Teknologjia gjysmë automatike e zbulimit të pozicionit jashtë loje është një evolucion i sistemeve VAR që janë zbatuar në mbarë botën.”

“Kjo teknologji është kulmi i tre viteve të kërkimit dhe testimit të përkushtuar për të ofruar më të mirën për ekipet, lojtarët dhe tifozët që do të udhëtojnë në Katar më vonë këtë vit. FIFA është krenare për këtë punë dhe ne presim që bota të shohë përfitimet e teknologjisë gjysmë automatike jashtë loje në Kupën e Botës 2022. FIFA është e përkushtuar të përdorë teknologjinë për të përmirësuar lojën e futbollit në të gjitha nivelet dhe përdorimi i teknologjisë gjysmë automatike jashtë loje në Kupën e Botës FIFA 2022 është konfirmimi më i qartë i kësaj”, shtoi kreu i federatës ndërkombëtare të futbollit.

Vlen të theksohet se ligat kryesore tashmë po mendojnë për futjen e sistemit në kampionatet e tyre. Me shumë mundësi, do të shfaqet tashmë nga sezoni 2023/24. Në Angli, futja e tij tashmë është diskutuar, por ende nuk është miratuar. /albeu.com/