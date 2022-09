Si e paralizoi futbollin anglez funerali i Mbretëreshës: Nuk ka televizorë dhe skuadrat e policisë janë të zënë diku tjetër

Për shkak të vdekjes së mbretëreshës Elizabeth II në Britaninë e Madhe, është shpallur zi dhjetëditore. Për të njëjtën arsye nuk u zhvilluan ndeshjet e xhiros së shtatë në Premier League dhe ligat e tjera të futbollit.

Ekziston rreziku që raundi i tetë të shtyhet. Dhe arsyeja është mungesa e burimeve.

Nuk ka mjaft kamionë televizivë për të treguar Premier League

Sky Sports planifikon të transmetojë drejtpërdrejt tetë ndeshje radhazi të raundit tjetër të Premier League (tetë, për shkak se ndeshja Brighton-Crystal Palace u shty për shkak të grevës së punonjësve të hekurudhave). Por problemi është mungesa e kamionëve që përdoren për transmetim.

Në Rusi, kamionë të tillë quhen PTS (stacione televizive celulare). Janë ata që sigurojnë xhirimet e programeve televizive jashtë studios televizive.

Daily Mail raporton se Sky Sports tashmë po i mbarojnë kamionët e disponueshëm pasi ata janë të zënë me Sky News duke mbuluar gjithçka që lidhet me zinë e Mbretëreshës dhe funeralin e ardhshëm. Është mungesa e kamionëve që është një nga pengesat për rikthimin e futbollit në ekranet televizive, shkruan albeu.com.

Gjithashtu nuk ka mjaft policë, një ngarkesë, si gjatë Lojërave Olimpike

Arsyeja kryesore mbetet sforcimi i burimeve të policisë. Për të siguruar masa të paprecedentë sigurie në Londër, ishte planifikuar të dërgoheshin deri në dhjetë mijë policë. Është ky numër që duhet të mbajë çdo ditë rendin në kryeqytetin e Britanisë së Madhe në ditë zie dhe veçanërisht në ditën e varrimit të Mbretëreshës më 19 shtator.

Dhjetë mijë është pothuajse gjysma e numrit të ngjarjes më të madhe vjetore për oficerët e policisë. Zakonisht rreth gjashtë mijë janë të përfshirë në karnavalin e Notting Hill. Në vitin 2022 u mbajt nga 27 deri më 29 gusht.

Dhe dhjetë mijë të tjera është numri ditor i policëve në Londër në verën e vitit 2012. Më pas në këtë qytet u mbajtën Lojërat Olimpike.

Cilat ndeshje janë në rrezik

Në Premierligë u anashkalua xhiroja e shtatë, ku ndeshja qendrore ishte Man City-Tottenham. Në xhiron e tetë pritet ndeshja top Chelsea-Liverpool. Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool dhe Manchester United-Leeds janë riplanifikuar]. Ai do të zhvillohet pikërisht në Londër, ku siguria do të jetë veçanërisht e rëndësishme. Por zija dhjetëditore nuk do të përfundojë deri në këtë kohë në vend. Pra punësimi i policisë do të jetë super i lartë.

Ndeshja e xhiros së dytë të Ligës së Kampionëve “Rangers” – “Napoli” u shty një ditë më parë, ndonëse ishte dashur të zhvillohej të martën (13 shtator). Tani në raundin e dytë të Champions League do të ketë tetë ndeshje të pabarabarta: shtatë në ditën e parë, nëntë në të dytën.

Rangers ia atribuan këtë vështirësive organizative dhe mungesës së policisë. Tifozët e Napolit gjithashtu nuk do të lejohen të luajnë. Në parimin e drejtësisë sportive, UEFA nuk do të lejojë tifozët e Rangers të shkojnë në Napoli për ndeshjen e raundit të gjashtë.

Ndeshja e xhiros së dytë të Ligës së Evropës mes Arsenalit dhe PSV-së është planifikuar të zhvillohet më 15 shtator në Londër, por mbajtja e saj në përgjithësi mbetet një pikëpyetje e madhe. Arsyeja është e njëjtë – mungesa e policisë. Deri më tani, kjo lojë është në orar, por nuk ka absolutisht siguri se do të zhvillohet. Nga ana tjetër, një ditë më parë, Chelsea do të luajë edhe me Salzburgun në Londër.

Pasditen e 12 shtatorit, UEFA njoftoi se ndeshja Arsenal – PSV është shtyrë, një datë e re ende nuk është përcaktuar.

Por pjesa tjetër e ndeshjeve nën kujdesin e UEFA-s me pjesëmarrjen e ekipeve britanike nuk duhet të ndërhyjë ende me asgjë. Çfarë do të vijë:

Ndeshjet britanike në shtëpi: Liverpool do të luajë me Ajax, Man City do të luajë me Borussia Dortmund dhe Chelsea do të luajë me Salzburg. Dhe Rangers me Napolin.

Ndeshjet jashtë vendit: Tottenham do të luajë kundër Sporting, Celtic kundër Shakhtar, Manchester United kundër Sheriff, Hearts kundër RFS dhe West Ham kundër Silkeborg. /albeu.com/