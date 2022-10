Si do të dukej skuadra e PSG nëse Mbappe do të zgjidhte lojtarët?

Së fundmi, botimi francez Le Parisien raportoi se drejtuesit e PSG-së i premtuan lojtarit të rindërtonte linjën e sulmit përpara se të nënshkruante një kontratë të re me Mbappe. Për shembull, Kilian u sigurua se klubi do të blinte Lewandowski dhe do të shiste Neymar.

Siç e dini, premtimet mbetën fjalë, prandaj Mbappe tani dëshiron të largohet nga PSG, sepse francezi ishte i zhgënjyer në klub.

Për hir të interesit, le të shohim se si do të dukej skuadra e PSG-së nëse klubi do të merrte lojtarët që Kylian donte të shihte në skuadër.

Përbërja ideale e PSG-së sipas Kylian Mbappe:

Ndryshimi kryesor është sigurisht mungesa e Neymar, i cili ka luajtur futboll të madh këtë sezon.

Në mbrojtje është paraqitur Skrinjar nga Interi, në mesfushë është Bernardo Silva i Man City, ndërsa në sulm është Robert Lewandowski, i cili u transferua nga Bayern te Barcelona këtë verë.

Skema duhet të ndryshojë edhe për Mbappe. Kylian nuk i pëlqen formacioni 3-5-2 që preferon Galtier, ndaj PSG-ja ideale e Mbappes do të luajë në formacionin 4-4-2. /G.D albeu.com/