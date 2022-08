Si dhe sa para iu vodhën Aubameyang?

Familja e Aubameyang pësoi një grabitje të dhunshme në shtëpinë e tyre të dielën e kaluar, pas ndeshjes së Barçës kundër Valladolidit. Ende i frikësuar dhe duke u përpjekur të rikuperojë njëfarë normaliteti, disa detaje se si shkoi grabitja dhe sa para iu vodhën gabonezit në atë që është grabitja e dytë që ai ka pësuar në shtëpinë e tij në Castelldefels që kur mbërriti te Barcelona dimrin e kaluar.

Me këtë rast, hajdutët me kapuç vodhën mall të vlerësuar në rreth 700 mijë euro, një shumë e konsiderueshme, por shumë larg milionit e gjysmë që morën bizhuteri dhe orë në sulmin e heshtur që pësuan më 17 korrik . Në atë rast të parë, futbollisti nuk ishte në shtëpi. Nëse gruaja dhe fëmijët e tij, të cilët nuk e vunë re sulmin shkruan Sport.

Aubameyang u godit në nofullën me prapanicën e një arme gjahu që do ta detyrojë atë të qëndrojë jashtë për një muaj. Momenti i sulmit ka ndodhur pasi ai ka shkuar në ndihmë të bashkëshortes së tij, Alysha Behague, e cila tentoi të aktivizonte alarmin e lidhur me një kompani private sigurie, por u ndalua nga një prej sulmuesve. /albeu.com/