Si dështoi transferimi i Lewandowskit te klubi rus në vitin 2007, ja historia

Tani Robert Lewandowski është një nga futbollistët më të mirë në botë. Ai është kapiteni i kombëtares polake, lideri i sulmeve të Bayernit (edhe pse shumë dëshiron t’i bashkohet Barcelonës).

Rezulton se në 2007 Lewandowski mund të ishte në Rusi. Dhe jo në Premier League ruse, por në Kategorinë e Parë (FNL), në Novosibirsk “Siberia”.

“Ishte viti 2007, kur ndoqa në mënyrë aktive futbollin polak dhe mbaja marrëdhënie me një agjent lokal”, tha Lev Strelkov, drejtori i përgjithshëm i atëhershëm i Sibirit, për Sport24. Ai ofroi të shihte 3-4 lojtarë nga Polonia, përfshirë Lewandowskin, i cili në atë kohë luante në Znich.

Nuk mund të them që ai u dallua disi, ai sigurisht nuk ishte më i mirë se të tjerët. Lewandowski nuk ishte aspak i hipnotizuar, askush nuk mund ta imagjinonte se ai do të arrinte lartësi të tilla. Pra, nuk erdhi as në negociata personale. Ne mbajtëm negociata paraprake, shkëmbyem disa fakse dhe fikëm gjithçka, nuk ramë dakord për çmimin. Për ne, që atëherë luanim në divizionin e parë.

Për Robertin kërkuan 500 mijë euro, ishte vetëm 19 vjeç, u rrit 10 centimetra para sezonit dhe nuk e përballonte shumë mirë koordinimin. Por ai e ndihmoi Znich të ngrihej nga divizioni i tretë polak në të dytin, pasi kishte shënuar 15 gola, shkruan albeu.com.

Në sezonin 2007/08, ai shënoi 21 gola për Znich dhe u bë golashënuesi më i mirë i ligës. “Znich” nuk kishte mjaftueshëm për të arritur vetëm pak Ekstraklasa, ata humbën nga “Arka” vetëm në golavarazh. Por kishte ende shumë aplikantë për Lewandowski, dhe për 350 mijë euro në verën e vitit 2008 ai u ble nga Lech Poznan.

Atje ai luajti dy sezone, ndihmoi klubin të bëhej kampion, të fitonte Kupën e Polonisë dhe Superkupën.

Në verën e vitit 2010, Lech Poznan e shiti Lewandowskin te Borussia Dortmund për 4.5 milionë euro.

Si ishte Siberia atëherë?

Në vitin 2007, siberianët pothuajse arritën në Premier League: ata zunë vendin e tretë, vetëm Shinnik dhe Terek ishin më të lartë. Por viti 2008 doli të ishte një dështim, vendi i 14-të, megjithëse Sibir ishte një nga skuadrat më të pasura në ligë, madje edhe me një skuadër të mirë (vendi i 4-të në vlerë sipas Transfermarkt).

Por në vitin 2009, Sibir më në fund arriti një promovim, në vitin 2010 arriti në finalen e Kupës së Rusisë, mori një biletë për në Ligën e Evropës, dhe më pas fluturoi jashtë Premier League me vendin e fundit. /albeu.com/