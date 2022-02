Shtypi Europian: Reali përgatitet për Parisin, Barcelona ëndërron La Ligën, Milan për kreun (VIDEO)

Arritëm të dielën. Pas gabimit të Real Madridit kundër Villarrealit, FBarcelona aspiron të ribashkohet në La Liga. Për ta bërë këtë, ata duhet të fitojnë ndeshjen e tyre kundër Espanyol.

Nga ana e saj, bardhezinjtë po presin me padurim të martën, datën kur do të përballen me PSG-në, rivalin e tyre në Champions League.

Kompeticionet evropiane

Ndonëse Real Madridi nuk shkoi përtej barazimit ndaj Villarrealit, ndjesitë e bardhezinjve në pjesën e dytë ishin të mira, me lojtarët e Carlo Ancelottit që rrethuan nëndetësen e verdhë. Edhe 2 ditë para ndeshjes kundër PSG-së, rikuperimi i Ferland Mendy dhe Karim Benzema do të jetë kyc.

Barcelona lejohet të ëndërrojë

Pas fitores së Atletico de Madrid në minutën e fundit, Barcelona është e detyruar të fitojë për të mos humbur pozitën e katërt. Megjithatë, te Barça objektivat janë më ambicioze dhe pas shpimit të Madridit, ata aspirojnë t’i bashkohen sërish garës për titull. Kjo ndodh duke mundur fillimisht Espanyolin.

Seria A është e nxehtë

Milan do të ketë mundësinë, kundër Sampdorias, të mundë Interin dhe Napolin dhe të bëhet lider i një Serie A. Shorti mes Interit dhe Napolit e lë më të hapur garën për titullin kampion, në një kompeticion që do të vendoset në ditët e fundit. /albeu.com/