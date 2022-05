Shtyhet finalja e Champions League

Ndeshja finale mes Real Madrid dhe Liverpool është shtyrë për 36 minuta.

Ky vendim është marrë nga UEFA për arsye se në Stade de France nuk kanë hyrë të gjithë tifozët.

Finalja ishte llogaritur të luhej në orën 21:00, por për shkakun e tifozerisë e cila nuk ka hyrë e gjitha në stadium, ndeshja do të fillojë në orën 21:36./h.ll/albeu.com

Liverpool fans are climbing into the stadium for the #UCLfinal 😳😳pic.twitter.com/Dz2LCeVrIk

— Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022