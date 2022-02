Shteti në këmbë për Mbappe, presidenti i kërkon rinovimin me PSG

Kylian Mbappe ka edhe disa kontratë me PSG-në. Sulmuesi, kampion bote me Francën, dëshiron të provojë një eksperiencë të re dhe kryesuesit e Ligue 1 humbasin shumë me këtë lëvizje, si në aspektin sportiv ashtu edhe në aspektin financiar.

Real Madrid e josh talentin Mbappe, por në Francë nuk po rrinë duarkryq. Një shenjë e ndikimit të Katarit në Paris është edhe kjo, pasi presidenti Emannuel Macron thuhet se i ka kërkuar futbollistit të rinovojë më PSG-në, sipas “Mundo Deportivo” në Spanjë.

Deri më tani klubi francez nuk e ka bindur as me një ofertë më të mirë në aspektin financiar dhe Macron ka bërë lëvizjen e tij, sikurse thuhet se e ka bërë edhe ish-presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy.