Shtatë nga thashethemet më të mëdha të janarit që me siguri nuk do të ndodhin

Afati i transferimeve të janarit vazhdon të jetë i hapur, duke u dhënë klubeve një tjetër mundësi për të forcuar skuadrat e tyre përpara fundit të tij.

Shumë klube janë duke shikuar opsionet më të mira të mundshme, ndërsa nuk ka shumë prej tyre të disponueshëm.

Skuadrat refuzojnë të bëjnë ndryshime në këtë muaj, duke e lënë biznesin kryesor në verë dhe të shikojnë në opsione më të mira.

Këtu janë shtatë nga thashethemet më të mëdha të janarit deri më tani që me siguri nuk do të ndodhin:

John Duran – Nga Aston Villa te Chelsea

Lëndimi Christopher Nkunku ka çuar në sugjerime se Chelsea mund të shkojë për Jhon Duran të Aston Villas si një opsion afatshkurtër. I njëjti Jhon Duran, i cili ende nuk ka filluar një lojë në Ligën Premier për Villan këtë sezon – çuditërisht duke pasur parasysh shkëlqimin e vazhdueshëm të Ollie Watkins – dhe ka shënuar dy gola në kompeticion në një vit.

Vërtetë, 20-vjeçari është një talent në zhvillim, i cili padyshim do të përmirësohet. Ai gjithashtu do të fillojë të marrë më shumë minuta për ekipin e parë, të cilat mund të përfundojnë duke justifikuar lidhjet me një klub me madhësinë e Chelseat.

Joshua Kimmich – Nga Bayern Munich te Newcastle

Nuk ka vërtet shumë për të thënë këtu përveç Bayern Munich është Bayern Munich dhe Newcastle United është Newcastle United. Është kaq e thjeshtë.

Kimmich mund të jetë duke kërkuar një sfidë të re larg Gjermanisë, kjo është shumë e vërtetë, por gjermani nuk do të jetë absolutisht lojtari për të mbushur boshllëkun e krizës së lëndimeve në mesfushën e Magpies të Eddie Howe.

Është gjithashtu e pashmangshme që Kimmich të vazhdojë të luajë për një nga gjigantët e vërtetë të Evropës, nëse ai vërtet përfundon largimin nga Bayerni. Barcelona, ​​Manchester City dhe Paris Saint-Germain, këto janë klubet e kalibrit që do të jenë në përzierje, jo aspiruese për Newcastle, dhe shanset janë që do të jetë vera kur të bëhet një marrëveshje.

Ronald Araujo – Nga Barcelona te Manchester United

Manchester United ka bërë një numër të jashtëzakonshëm gabimesh transferimi në afatet e fundit, kështu që gjëja më qesharake për ta do të ishte futja në epokën e re të Sir Jim Ratcliffe me më shumë shpenzime të profilit të lartë si kjo e Ronald Araujo.

Uruguaiani është më shumë se një qendërmbrojtës solid – disa mund ta vlerësojnë atë si një nga opsionet kryesore në botë – por ai në këtë sezon ka ngecur shumë.

Të shpenzosh mbi 60 milionë euro – tarifa që pritet për të nënshkruar me Araujon – do të ishte një kërcim në oqean që United nuk ka nevojë ta bëjë tani, edhe nëse Erik ten Hag po lufton për të arritur rezultate të mira.

Santiago Gimenez – Nga Feyenoord te West Ham

Nëse kërkoni shumë gol, nuk duhet të shikoni shumë më larg sesa Santiago Gimenez i Feyenoordit, i cili ka 19 gola në Eredivisie në vetëm 17 ndeshje.

Kjo normë e bujshme e goditjeve ka përmirësuar sezonin e tij të parë në Evropë, kështu që nuk është çudi që disa nga sulmuesit më të mëdhenj janë lidhur me një lëvizje – veçanërisht pasi është sugjeruar një shifër e çmendur aq e lirë sa 35 milionë euro.

Bruno Guimaraes – Nga Newcastle te Liverpool

Është pak e hershme të thuhet se flluska e Newcastle United ka shpërthyer nën Eddie Howe…por sigurisht që për të keq.

Magpies kanë shpenzuar shuma të mëdha parash për Alexander Isak, Sandro Tonali, Sven Botman, Anthony Gordon, Harvey Barnes dhe Bruno Guimaraes gjatë 24 muajve të fundit, duke korrur shpërblimet e pronësisë së tyre të pasur për të arritur kualifikimin në Ligën e Kampionëve sezonin e kaluar.

Por, me shpenzime të mëdha vjen nevoja për të respektuar rregulloret më të rrepta të FFP, të krijuara për të siguruar që klubet të funksionojnë në një mënyrë të qëndrueshme. Kjo ka çuar në spekulime se Newcastle tani duhet të shesë për të balancuar librat – ose të paktën të frenojë të ardhurat e shtrenjta.

Emri i Bruno Guimaraes është qarkulluar në rubrikat e thashethemeve anembanë Evropës, pikërisht për shkak se një klauzolë tërheqëse lirimi me vlerë më pak se 100 milionë euro ekziston në kontratën e tij, por Newcastle do të duhej të ishte i çmendur për ta lejuar atë të bashkohet me Liverpool ose ndonjë klub tjetër të Ligës Premier.

Kalvin Phillips – Nga Manchester City te Barcelona

Mançester City i Kalvin Phillips nuk e ka pranuar kurrë, kryesisht sepse Pep Guardiola ka vendosur që 28-vjeçari nuk është i gatshëm të luajë për një ekip që fiton absolutisht gjithçka.

Newcastle United dhe West Ham United janë vetëm dy nga një numër skuadrash në Ligën Premier që e kanë admiruar nga larg mesfushorin, por asnjëra nuk e ka zyrtarizuar ende interesimin e tyre me një ofertë.

Kjo papritmas çoi në lidhje me Barcelonën dhe Atletico Madridin – një rrugë që askush absolutisht, përfshirë Phillips, nuk mendoi se ai do të shkelte.

Vinicius Junior – Nga Real Madrid te Manchester United

Do të ishte një çmenduri jo vetëm e këtij afati, por edhe në histori të futbollit që Los Blancos ta shisnin yllin kryesor edhe pse raportohet se braziliani mund të shitet për ta lehtësuar transferimin e Kylian Mbappes. /Telegrafi/