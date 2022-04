Shqiptari zgjidhet lojtari i muajit te Napoli

Qendërmbrojtësi kosovar Amir Rrahmani është zgjedhur lojtari i muajit te skuadra e Napolit.

Kapiteni i Kosovës është duke kaluar në formë jetësore me skuadrën italiane duke u bërë i pakalueshëm në fazën mbrojtëse me Koulibalyn.

28-vjeçari në jetë sezon i ka bërë 35 paraqitje në të gjitha garat duke i shënuar tre gola. Rrahmanit po ashtu iu ka rritur vlera në tregun e transferimeve në 25 milionë euro.

Amir #Rrahmani is the February Player of the Month as voted by you fans on the @socios app! 💪🥇

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/un4jSybiWM

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 1, 2022