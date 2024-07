“Shqipëri 2025”, FSHF i beson U-17 Andrea Tedeskos

Federata Shqiptare e Futbollit ka arritur marrëveshjen me teknikun italian Andrea Tedesko, i cili do të marrë drejtimin e ekipit kuqezi për moshat deri në 17 vjeç.

Tedesko do të firmosë një kontratë 1-vjeçare me FSHF-në. Teksa do të drejtojë Kombëtaren U-17 në finalet e Kampionatit Europian “Shqipëri 2025”.

Tekniku 39-vjeçar, së fundmi ka qenë në krye të Napolit U-19, ndërkohë që për dy sezone ka drejtuar edhe Maltën U-19. Gjithashtu ka punuar edhe në Rumani, në rolin e zëvendëstrajnerit tek Universitatea Craiova 1948. Në fillimet e karrierës, Tedesko ka drejtuar edhe skuadrën italiane Kazertana.

Trajner i ri i Shqipërisë U-17 do të qëndrojë në Tiranë për të qenë sa më pranë futbollit shqiptar e Federatës Shqiptare të Futbollit.

Tedesko do të jetë i angazhuar maksimalisht gjatë gjithë kohës për të ndjekur e monitoruar talentet.

Si edhe do të nisë menjëherë nga puna për t’u përgatitur për finalet e Kampionatit Europian U17. Që do të zhvillohen në vendin tonë.