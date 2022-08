Juventusi ka shënuar edhe golin e dytë përballë Sassuolos në “Allianz Stadium”.

Dusan Vlahovic është treguar i saktë nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 43.

Ky gol i jep akoma më shumë siguri dhe qetësi Juventusit për ta nisur me këmbën e mbarë sezonin./albeu.com

Dusan Vlahovic scores from penalty and make it 2-0 for Juventus!⚽⚽ pic.twitter.com/1GKM2nVpYh

— Football passion (@Hustlerrs1) August 15, 2022