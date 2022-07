Shpenzonte si “i çmendur” deri sa ngeli “thatë”, Tyson: Pasurinë nuk do t’ua lë fëmijëve, ja përse

Mike Tyson fitoi miliona dollarë në karrierën e tij sportive, por në një moment të jetës së tij falimentoi për shkak të keqmenaxhimit të parave dhe për shkak të shpërdorimit të tyre, siç tha vetë.

Tyson filloi karrierën e tij profesioniste në boks më 6 mars 1985 dhe luftoi për herë të fundit në vitin 2005. Ai gjeneroi pasuri të madhe, shumë flasin për më shumë se 400 milionë dollarë, por ai gjithashtu u largua pa asgjë, dhe ai vetë zbuloi se çfarë ndodhi me ato para.

“Kur bën kaq shumë para, të zgjasin shumë. Paratë nuk mbaruan menjëherë, u deshën 15 ose 16 vjet që unë të dështoja. Unë bëja shumë gjëra të marra si për shembull. “Hej fëmijë, a të pëlqen ajo makinë? Ok, eja dhe kaloni fundjavën me mua”, gjëra të çmendura që mund të bëni me paratë tuaja,” tha Tyson.

Në deklaratat për podcast “The Pivot” dhe që u mor nga faqja e specializuar “Izquierdazo”, Iron Mike tha se gjëja e fundit që i kishte mbetur ishte të paguante për rehabilitimin e tij kundër varësive, kur ai po kalonte një nga momentet më të këqija të jetës së tij.

“Kam shpenzuar paratë e mia të fundit që kisha për rehabilitim, rreth një milion dollarë. Më kishin mbetur mjaft para, rreth 2 milion dollarë, dhe bleva një shtëpi në Phoenix. Shtëpia ishte një shitje e vështirë, por dikush e donte atë dhe bum, mora paratë. Ky është Zoti në punë.”

Tyson, i cili ishte kampion bote në peshën e rëndë për herë të parë në vitin 1986, më pak se dy vjet para debutimit të tij, shpenzoi një pjesë të pasurisë së tij në luks si gjerdanët me diamant, një vaskë ari dhe madje edhe tigrat e Bengalit.

Kampioni më i ri i peshave të rënda në histori mësoi mësimin e tij dhe tha se e vetmja gjë që nuk do të bëjë është t’ua trashëgojë pasurinë fëmijëve të tij, sepse një gjë e tillë do t’i lëndojë dhe nuk do t’i ndihmojë.

“Lutuni më shumë dhe punoni më shumë. Bëhuni punëtori më i zellshëm dhe besoni veten, nuk mund t’i ndihmoj duke u dhënë para. Unë mund t’i lëndoj nëse u jap para. Ata duhet të mësojnë sepse nëse nuk kanë aspirata dhe përvojë, në luftën më të vogël ata do të dorëzohen”.

Mike Tyson aktualisht ka një kompani të dedikuar për prodhimin e kanabisit në Kaliforni, e cila i fiton atij rreth 500,000 dollarë në muaj. Ai arriti fundin, por ish-kampioni i peshave të rënda mori një shans të dytë dhe tani e gëzon atë./ h.ll/albeu.com