Shpallen tre finalistët e çmimit “Puskas” për golin më të bukur të vitit

Janë shpallur finalistët e çmimit FIFA Puskás. Ceremonia virtuale e ndarjes së çmimeve do të transmetohet drejtpërdrejt nga selia e FIFA-s në Cyrih më 17 janar. Ky çmim i jepet lojtarit që ka shënuar golin më të bukur të vitit që sapo lamë pas, pavarësisht nga gara në të cilën është luajtur, gjinia dhe kombësia e lojtarit.

Tre finalistët janë:

Érik Lamela (ARG) – Arsenal – Tottenham (Premier League, 14 mars 2021)

Patrik Schick (CZE) – Republika Çeke – Skoci (EURO 2020, 14 qershor 2021)

Mehdi Taremi (IRN) – Chelsea – Porto (3 Prill, Liga e Kampionëve, 2021) 2021)

Nesër (e mërkurë, 5 janar), FIFA do të shpallë tre kandidatët për portierin më të mirë femër dhe portierin më të mirë mashkull. Shpallja e tre finalistëve të nominuar për trajnerin më të mirë të FIFA-s për femra dhe trajnerin më të mirë të meshkujve të FIFA-s do të pasojë të enjten më 6 janar. Më në fund, të premten, më 7 janar, do të zbulohen tre finalistët për lojtarin më të mirë të FIFA-s për femra dhe lojtarin më të mirë të FIFA-s për meshkuj./ h.ll/albeu.com