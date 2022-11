Shorti për Champions League dhe Europa League të hënën, çfarë duhet të dini

Në pritje të ndeshjeve të fundit të ditës së sotme të fazës së grupeve, edicioni i Champions League 2022-2023 është parashikuar tashmë në fazën e 16-të.

Shorti i fazës së 16-tës do të hidhet të hënën në orën 12:00 në Nyon. Ndeshjet janë planifikuar në datat 14, 15, 21 dhe 22 shkurt (në shtëpi) dhe më 7, 8, 14 dhe 15 mars (kthim).

Për momentin kjo është fotografia e kualifikueseve. Si të parët kalojnë Napoli, Porto, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea dhe Manchester City. Vendet e dyta kalojnë Liverpool, Club Bruges, Inter, Eintracht Frankfurt dhe Borussia Dortmund.

Në raundin e dytë, (sot) ende për t’u kuptuar se në cilin pozicion do renditen Real Madrid, Paris Saint Germain dhe Benfica. Shorti i fazës së 16-tës do të kombinojë të parët dhe nënkampionët në grupe, me një përjashtim: nuk mund të luhet kundër ekipeve që janë takuar tashmë në fazën e grupeve ose nga e njëjta federatë.

Ndërkohë, të hënën në orën 13:00 do të hidhet shorti për play-offin e Europa League. /G.D albeu.com/