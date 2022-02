Kanë përfunduar me surpriza të mëdha ndeshjet e xhiros së 4-të të Kupës së Anglisë, ku në krye ishte eliminimi i Manchester United nga Middlesbrough.

Në fazën për “16” Liverpool do të përballet me Norwichin, ndërsa Man City me Peterborough.

Çiftet më poshtë:

Luton-Chelsea

Crystal Palace-Stoke City

Peterborough-Manchester City

Liverpool-Norwich

Southampton-West Ham

Middlesbrough-Tottenham

Nottingham-Huddersfield

Everton-Boreham Wood. /albeu.com/