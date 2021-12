Shorti e vuri përballë Interit, Klopp: Besoj te skuadra ime, pres me padurim ndeshjen

“Më duhej të prisja 54 vjet për të luajtur në San Siro për herë të parë… dhe tani do të jetë dy herë në tre muaj, kështu që ky është një lajm i mirë. Sigurisht, është një short i vështirë, padyshim. Ata janë liderët e ligës në Itali, një ekip i mirë në një moment të mirë.

Do të shohim se si do të shkojnë gjërat deri në shkurt. Alexis Sanchez e Dzekon i njoh mirë, por ata kanë një nga sulmuesit më të mirë në botë, Lautaro Martinez. E kam pritur mirë shortin, besoj në skuadrën time dhe po e pres me padurim këtë ndeshje” ka thënë Klopp.