Shoku i Pogba: E gjeta duke qarë dhe më tha se donte të zhdukej

“Paul Pogba më rrëfeu se donte të zhdukej, nuk donte të luante më futboll. Ai kishte frikë për familjen e tij .” Kjo u zbulua nga Boubacar Camara, një mik i fëmijërisë së mesfushorit të Juventusit, i marrë në pyetje nga hetuesit më 15 shtator në Nanterre në lidhje me rrëmbimin e Pogba në natën mes 19 dhe 20 marsit në një apartament në Montevrain. Francezi ishte viktimë e kërcënimeve dhe zhvatjeve nga një bandë e organizuar, ku bën pjesë edhe vëllai i tij Mathias. Kriminelët do të kishin kërkuar një shpërblim prej 13 milionë eurosh , me anë të “pagesës” për shërbimet mbrojtëse të bëra për lojtarin që kur ishte 13 vjeç.

“Në paraburgim nga policia, u takova me Paulin në hotel disa orë pas rrëmbimit”, fjalët e tij të raportuara në “Le Journal du Dimanche”.

E gjeta ulur në shtrat duke qarë. Ai tha: “Nuk dua të luaj më futboll.”I thashë të qetësohej. Kishte frikë për fëmijët dhe për familjen.”

Mathias Pogba u arrestua së bashku me tre persona të tjerë në kuadër të hetimeve për zhvatje. Në një ankesë të depozituar më 16 korrik në Prokurorinë Publike të Torinos nga vetë kampioni francez i botës, Paul Pogba kishte denoncuar përpjekjet për zhvatje midis marsit dhe korrikut 2022. Akuzat e Pogba erdhën pasi vëllai i tij postoi një video në internet duke premtuar “zbulime të mëdha” për kampionin e Juventus./ h.ll/albeu.com