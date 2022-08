Shok me Vidal e Sanchez, Kukësi gati të bëjë “çmendurinë” në merkato: Pranë firmës me lojtarin që ka luajtur në Serie A dhe Bundesligë

Kukësi është duke u përpjekur të sjellë një super lojtari në futbollin shqiptar.

Panorama Sport bën me dije se veiorët kanë arritur një akord me sulmuesin Nicolas Castillo, i cili me parë ka luajtur në Serie A dhe Bundesligë.

Castillo gjithashtu ka luahtur plot 24 ndeshje me kombëtaren e Kilit, ku ka shënuar 4 gola.

Kukësi është pranë një lojtari i cili rrallë shkel në kampionatin tonë, duke qenë nga futbollistët me CV me të pasur.

29-vjeçari kilian është një sulmues tipik që e njeh mirë zonën dhe që skuadrës së drejtuar nga Skënder Gega padyshim që do t’i bënte shumë punë.

Vlera e tij aktuale në treg është 1 milion euro, ndërsa vetëm pak vitë më parë ai kushtonte plot 6 milion./albeu.com