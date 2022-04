Shkëlqimi dhe rënia e Ozilit, gati për një lëvizje në ligën e parë të Anglisë

Karriera e Mesut Ozil mund të përfundojë në një skuadër që përbën veten në Championship, ligës së parë të Anglisë.

Skuadra e Championship, Hull City thuhet se është një nga klubet që po e ndjek nga afër Mesut Ozil.

Mesfushori organizator iu bashkua gjigantëve turk Fenerbahce në janar 2021 pas një përfundimi jo të këndshëm të qëndrimit të tij tetë-vjeçar në Premier League me Arsenalin. Por ai momentalisht e gjen veten në një situatë kaotike, pasi është pezulluar nga skuadra turke pas një “zënke verbale” mes tij the trajnerit turk.

Gjermani ishte i përfshirë në një mosmarrëveshje të menaxherit të përkohshëm Ismail Kartal. Klubi më vonë shkroi në Twitter: “Mesut Ozil dhe Ozan Tufan janë pezulluar si rezultat i vendimit të marrë. Do të bëhet publike.”

‘Diario AS’, një gazetë spanjolle, tani raporton se Fenerbahce ka filluar procesin e shkëputjes së kontratës së Ozilit dhe se një destinacion i ri i mundshëm është duke u rreshtuar.

Një nga ata të listuar është Hull City, i cili ka një pronar turk, ndërsa skuadra e MLS Inter Miami – në pronësi të David Beckham – është një tjetër emër i kontrolluar. 33-vjeçari do të ishte një bashkëpunëtor i guximshëm për Hull, pronari i të cilit Acun Ilicali ka plane të mëdha për klubin East Yorkshire.

Ilicali, i cili mori përsipër klubin e futbollit nga familja Allam në janar, ka njoftuar planet për të marrë 500 tifozë me pushime në Turqi këtë verë, gjë që është e para për një klub futbolli anglez. Ilicali tha se një grup i përzgjedhur dhe familjet e tyre do të dërgohen për të gjitha shpenzimet e paguara, një udhëtim gjithëpërfshirës në një vendpushim me pesë yje në Antalia.