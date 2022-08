Përveç humbjes, në transfertën e Southampton, lojtarët e Chelseat duhet të bëjnë llogaritë edhe me talljet e vendasve.

Ky është rasti i mbrojtësin Cesar Azpiliqueta, i cili u bë protagnist i një gjesti nga ana e fëmijës tifoz të Southampton. Shikoni se çfarë i punon tifozi i bardhekuqve në tunelin e “St Mary Stadium” lojtarit francez.

This young Southampton mascot has mocked César Azpilicueta here! 😆🤣 pic.twitter.com/ahoCKYXvQr

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 30, 2022