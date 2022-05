Super Mario Balotelli ka shënuar një gol fantastik në xhiron e fundit të Superligës së Turqisë.

Sulmuesi italian shënoi pesë gola në fitoren e Adana Demirspor 7-0 ndaj Goztepe.

Por, një nga ta ishte më i miri në sezonin 2021/22 që sigurisht që do të luftoj edhe për çmimin “Puskas”.

Mario Balotelli scored five goals and did 𝐭𝐡𝐢𝐬 today 🤯

(via @beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/Ou7jFWqC4p

— B/R Football (@brfootball) May 22, 2022