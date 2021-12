Shevchenko para ndeshjes ndaj Milan-it: Nesër do të jem i emocionuar, por do të jap gjithçka për Genoan

Një sfidë që nuk do të jetë si të tjerat për Shevchenkon . Trajneri i Rossoblu ka prezantuar për Genoa Channel ndeshjen e nesërme në “Ferraris” kundër Milanit të Stefano Piolit:

Cilën Genoa prisni të shihni kundër Milanit nesër?

“Genoa do të duhet të jetë shumë e motivuar dhe të ketë një shpirt të madh. Sigurisht që ndeshja do të jetë shumë e vështirë, Milani është një ekip cilësor”.

Sa e komplikuar është të optimizosh dhe të përgatitesh për garën me vetëm një seancë kolektive stërvitore?

“Tani për tani ne vetëm duhet të rikuperojmë lojtarët dhe të shohim se kush nuk po luan në çfarë gjendje janë për të ndihmuar ekipin”.

A ka ndryshime në formacion?

“Sot dhe nesër kemi stërvitje dhe i vlerësojmë mirë kushtet e lojtarëve dhe do të marrim një vendim”.

Cilat janë ndjenjat tuaja për ndeshjen kundër Milanit?

“Sigurisht që do të jem i emocionuar, por për momentin po përpiqem të bllokoj emocionet e mia. Kjo është pjesë e punës sime, e jetës. Unë jam profesionist dhe ajo që u kam premtuar fansave të Genoas është se do të bëj më të mirën për ta. Në këtë moment jam profesionist, mendoj se do të bëj gjithçka për ta vënë Milanin në vështirësi”.

Maldini tha se do të bëj tifo për të, por jo nesër. Ancelotti tha se Genova e tij ka ekuilibër dhe soliditet. Si dëshironi t’u përgjigjeni të dyve?

“Do të bëj tifo për Milanin, si gjithmonë, por jo në ndeshjen kundër Genoas”.

Cili është hapi tjetër?

“Duhet ta ruajmë këtë strukturë, një soliditet. Duhet ta përsërisim këtë disa herë në fushë dhe gradualisht fillojmë të shtojmë diçka më shumë. Duhet të përpiqemi ta kontrollojmë lojën pak më mirë, të kontrollojmë topin më mirë dhe të përpiqemi të vendosim kundërshtarët tanë në vijë. vështirësi”.

Keni frikë nga dëshira e Milanit për fitim?

“Milani është i vërtetë se ata vijnë nga dy humbje, por Milani luan futboll të mirë. Kam parë shumë nga ndeshjet e tyre, veçanërisht dy të fundit. Ata janë një ekip që luan mirë dhe krijon mundësi. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë të kujdesshëm. Mungesa e lojtarëve tanë më të mirë rëndon gjithashtu. Tani për tani duhet të mendojmë për rikuperimin e lojtarëve dhe të përpiqemi të përgatitemi sa më mirë për ndeshjen.”

Shumë tifozë në Udine, nesër do të jenë të shumtë në “Ferraris”.

“Faleminderit përsëri për mbështetjen e madhe. Shumë tifozë erdhën edhe nga Udine dhe ishte e rëndësishme t’i ndjejmë ata afër. Shpresojmë që nesër njeriu i dymbëdhjetë në fushë të na ndihmojë.”/h.ll/albeu.com