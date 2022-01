Trajneri ukrainas mund të japë dorëheqjen nga ekipi italian Genova pa u shkarkuar nga këta të fundit.

Rezultatet negative janë shqetësuese për të dhe ekipin gjithashtu.

“Sportmediaset” shkruan se nëse Cannavaro nuk do të nënshkruante me kombëtaren e Polonisë, atëherë Shevchenko do të ishte emri kryesor për t’u ulur në stolin e trajnerit./ h.ll/albeu.com