Shenjë lamtumire? Haaland përshëndet të katër anët e stadiumit të Dortmundit (VIDEO)

Haaland bëri rrugën e tij nëpër të katër anët e Signal Iduna Park të Borussia Dortmundit, duke përshëndetur përkrahësit dhe duke prekur zemrën e tij ndërsa po ecte, në një gjest që ishte i pazakontë për një ndeshje relativisht të vogël.

A ishte thjesht një reflektim i kohës së vitit, me norvegjezin që e dinte se do të ishte hera e fundit që do të luante para tifozëve vendas këtë vit dhe donte t’i falënderonte ata për mbështetjen e tyre në 2021? Apo norvegjezi pret që të jetë hera e fundit që luan si lojtar i Dortmundit?

Cilado qoftë e vërteta, ajo kuptime të ndryshme, me superagjentin Mino Raiola në këndin e Haaland, ka të ngjarë që 21-vjeçari të largohet në një moment, veçanërisht pasi besohet se ka pasur një marrëveshje të heshtur mes tyre dhe Dortmundit. /h.ll/albeu.com