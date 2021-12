Sheikët e Newcastle tregohen “kurnac”, kërkojnë lojtarë Low-cost

Klubi më i pasur në futbollin botëror është Newcastle United, megjithatë ata po shohin një situatë shumë reale që nuk do të jenë në gjendje të forcojnë vërtetë skuadrën e tyre në janar, me klubin që tani fokusohet te nënshkrimet me kosto të ulët.

Me ardhjen e Fondit të Investimeve Publike Saudite, shumë prisnin që Magpies të fillonin menjëherë të synonin lojtarët elitë, duke u ofruar atyre paga të mëdha që do t’i tundonin ata të largoheshin nga klubet e tyre aktuale.

Jesse Lingard, Toni Kroos, Donny van de Beek dhe Kieran Trippier të gjithë kishin qenë të lidhur, por beteja e klubit për rënie i ka trembur këta emra.

Ardhja e Eddie Howe si shef i Newcastle ka ndryshuar disi politikën e transferimeve të klubit dhe skuadra duhet të rekrutojë llojin e duhur të personazheve për të shmangur rënien nga kategoria, duke pasur parasysh kthimin e tyre të ulët prej 10 pikësh nga 15 ndeshje.

Objektivat e janarit të Newcastle

Në një raport të publikuar nga Daily Mirror, Newcastle thuhet se e ka kthyer fokusin e tyre në një listë të ngushtë prej pesë lojtarësh për të rekrutuar në janar: mesfushori i Arsenalit, Mohamed Elneny, mbrojtësi i Bournemouth, Lloyd Kelly, qendërmbrojtësi i Tottenham Hotspur, Joe Rodon, ylli i Lille, Sven Botman dhe Matthias Ginter i Borussia Monchengladbach.

Botman dhe Ginter do t’i shtonin menjëherë qëndrueshmërinë dhe strukturën mbrojtëse një ekipi që ka pranuar gola këtë sezon, megjithëse ka një mungesë alarmante të talenteve sulmuese në atë listë.

Duket sikur Allan Saint-Maximin do të mbetet priza kryesore krijuese e Newcastle, me Howe që kërkon të lërë francezin për t’i bërë gjërat vetë./h.ll/albeu.com