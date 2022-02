Sulmi rus në Ukrainë ka bërë që shumë persona dhe institucione të reagojnë ndaj kësaj lufte.

Klubi gjerman i Shalke 04 ka bërë reagimin e tij duke hequr nga fanella sponsorin kryesor të klubit , atë të Gazprom.

Gazprom është një nga kompanitë më të mëdha ruse dhe Shalke 04, në shenjë proteste ka fshirë sponsorin./ h.ll/albeu.com

Schalke have decided to remove their shirt sponsors Gazprom following the events taking place in Ukraine. pic.twitter.com/D0PSUTvLOg

— GOAL (@goal) February 24, 2022