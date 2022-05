Sezoni historik 1976/77: Man City ishte 1 pikë larg titullit, por Liverpool u ndihmua nga Everton

Gjithçka shkon në faktin se fati i kampionatit në Angli do të vendoset me një pikë këtë sezon.

Në mesin e marsit, Man City barazoi me Southampton dhe lejoi Liverpoolin t’i afrohej, por nuk lejon të parakalojë. Por jo të gjithë e dinë historinë e sezonit të madh 1976/77.

Në fillim, është e rëndësishme të tregohet statusi i ekipeve në atë kohë. Liverpool dominoi Anglinë në vitet shtatëdhjetë, duke fituar pesë nga dhjetë tituj të ligës.

Para fillimit të sezonit 1976/77, Liga angleze e futbollit kaloi në një kriter të ri për pikë të barabarta, i testuar në Kupën e Botës 1970 – diferenca midis golave ​​të shënuar dhe të pësuar.

Nga fundi i shekullit të 19 deri në vitin 1976, raporti i golave ​​u përdor në Angli: numri i golave ​​të shënuar ndahej me numrin e golave ​​të pësuar, duke marrë një koeficient.

Me raportin, avantazhin e morën jo skuadrat që shënuan më shumë, por ato që pësuan më pak. Diferenca inkurajoi të luante në sulm. Këtu është një shembull i mirë nga sezoni 1974/75, i cili tregon ndryshimin midis dy qasjeve.

Dhe cili do të ishte ndryshimi?

Së bashku me ndryshimin, u pranuan kartonët e verdhë dhe të kuq, ata u testuan edhe në Kupën e Botës 1970 si reagim ndaj skandalit të vitit 1966: argjentinasi Antonio Rattin nuk e kuptoi heqjen me gojë dhe qëndroi në fushë edhe për nëntë minuta të tjera.

Por gazetarët anglezë kishin frikë se gjyqtarët që donin të tronditnin (tashmë atëherë!) Do të shpërndanin kartona për hir të ndeshjes.

• Fundi i tetorit. Liverpool është 3 pikë përpara Man City, Ipswich, Newcastle, Leicester dhe Middlesbrough.

• Fundi i nëntorit. City ka mbetur prapa, tani vetëm Ipswich dhe Newcastle janë 3 pikë pas Liverpool-it.

Në dhjetor, Liverpool humbi avantazhin e tij: ata humbën nga Ipswich, u mposhtën nga Aston Villa teksa këta të fundit ndonjëherë u pëlqen të poshtërojnë kampionët.

Deri në fund të muajit, Liverpool ishte ende i pari, 2 pikë përpara Ipswich, vetëm rivali kishte tre ndeshje më pak.

Në mars, Tottenham ndezi garën për titull duke fituar 1-0 në Anfield. Falë kësaj, Ipswich kapi Liverpoolin deri në fund të muajit; Man City ishte tre pikë prapa me një ndeshje më pak.

Prandaj, ndeshja në fillim të prillit u bë edhe më e rëndësishme. Liverpool vazhdoi të fitojë.

Humbja e Man City, dhe në fakt, një barazim me Everton privoi shanset për një kampionat, kush do ta mendonte se fqinjët do ta ndihmonin Liverpool-in? Skuadrës së Bob Paisleyt iu desh të shënonte 1 pikë në dy ndeshje për të fituar kampionatin. Ata bënë pikërisht këtë.