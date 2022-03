Sevilla “sanksion” tifozëve të West Ham, 9,999 euro bileta për anglezët

Të enjten, Sevilla pret West Ham United në ndeshjen e parë të 1/16 të finales së Ligës së Evropës, por çdo tifoz i “Hammers” që shpreson të bëjë udhëtimin mund të jetë tronditur nga çmimet e biletave që arrijnë pothuajse 10,000 euro.

Me koston e fluturimeve që është rritur në pothuajse 1,000 euro midis Londrës dhe Seviljes këtë javë dhe hoteleve dhe bujtinave që të gjitha rritin çmimet e tyre, mbështetësit e West Ham pa një biletë mund ta gjejnë veten me çmim jashtë stadiumit gjithashtu dhe të pyesin nëse ky është qyteti më i shtrenjtë në botë.

E vërteta është se Sevilla dëshiron të pengojë tifozët që nuk kanë bileta në seksionin zyrtar jashtë vendit (ku West Hamit i janë dhënë 3000 bileta) dhe kanë bllokuar disa pjesë të fushës vetëm për anëtarët e klubit.

Tifozët e Sevillas do të gjejnë çmime duke filluar nga 35 euro, me anëtarët që kanë akses në zbritje deri në 50 për qind. Klubi andaluzian dëshiron një atmosferë frikësuese për t’i dhënë përparësi në ndeshjen e parë dhe duan të mbushin terrenin me tifozët e tyre.

Kjo është edhe arsyeja pse biletat janë vendosur në 9,999 euro për jo-anëtarë në dy seksionet e terrenit në të dyja anët e vendit ku do të jenë tifozët mysafirë, pasi ata përpiqen të sigurojnë që çdo tifoz i West Ham që shpreson të hyjë në stadium, do t’i duhet të paguajnë çmimin e lartë të biletës, dhe kjo gjë bëhet për asrsye se Sevilla dëshiron t’i shpërndaj tifozët e saj në të gjitha vendet e stadiumit./ h.ll/albeu.com