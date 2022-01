Sevilla bën gati 8 milion euro për të blerë kartonin e Januzaj

Sipas informacioneve të TodoFichajes Adnan Januzaj mund të jetë kopertina e madhe e Sevillas përballë merkatos së dimrit. Në parim, opsioni i parë i klubit ishte mbyllja e ardhjes së Antony Martial, por refuzimi i United për të pranuar ofertën e fundit i bën ata të konsiderojnë opsione të tjera.

Nga ana e tij, belgu përfundon kontratën me Real Sociedad këtë dimër dhe, deri më sot, San Sebastian nuk ka arritur të vulosë vazhdimësinë e tij. Si Barcelona ashtu edhe West Ham tashmë kanë trokitur në derën e tij dhe tani është Sevilla ajo që është e interesuar për situatën e tij.

Drejtimi sportiv në krye me Monchin e di se duhet të forcohet pas dëmtimeve të Susos dhe Lamelës dhe opsioni i Januzajt është ai që i pëlqen më shumë. Në parim, ideja e lojtarit ishte të largohej nga klubi i San Sebastian në verë për të zgjedhur lirshëm destinacionin e tij dhe madje dukej se Barcelona do të ishte ndalesa e tij e radhës, por interesi për Sevillan do ta bënte atë të ndryshonte hartën e itinerarit.

Real Sociedad nga ana e tij verën e kaluar tashmë e vlerësoi largimin e lojtarit në rreth 15 milionë euro, por afërsia deri në fund të kontratës mund ta bëjë atë të ulë pretendimet e saj . Burime pranë TDF konfirmojnë se Sevilla po përgatit një ofertë afër 8 milionë euro me të cilën shpresojnë të bindin Sociedat.r.t/albeu.com