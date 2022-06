Theo Hernandez shënoi një gol të jashtëzakonshëm me një vrapim të gjatë nëpër fushë kundër Atalantas, ndërsa mori çmimin për golin më të mirë të sezonit.

Në fakt, ishte një gol që i ndihmoi edhe më shumë “rossonerët” për të arritur në pushtimin e titullit pas 11 vitesh. /albeu.com/

Goal of the Season #SerieA 💎 2021/2022 goes to…🥁

🎊🥇 @TheoHernandez 🥇🎊

presented by @cryptocom! ✨ #GOTS ✨ pic.twitter.com/hyDxRpYzFW

— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 25, 2022