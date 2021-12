Sergio Roberto mbetet në Katalunja, rinovon me Barcelonën deri në vitin 2024

Në mungesë të konfirmimit të rinovimit të Ousmane Dembele, një tjetër nga futbollistët që kishte dyshime për vazhdimësinë e tij dhe që do të zgjerojë marrëdhëniet me Barcelonën është Sergi Roberto.

Futbollisti, aktualisht i dëmtuar, dëshiron të vazhdojë në projektin e Xavit dhe ndonëse kontrata e tij përfundon verën e ardhshme dhe kishte shumë pengesa për të mbyllur një marrëveshje, ai ka vendosur të bëjë përpjekje për të qëndruar i lidhur me entitetin edhe për dy vite të tjera.

Klubi katalanas, pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur dhe dëmtimit të lojtarit, i ka dhënë fjalën për të rinovuar deri në vitin 2024 dhe ruan ofertën e saj, natyrisht, me një ulje të ndjeshme rroge, të cilën futbollisti i gjithanshëm do ta kishte pranuar tashmë.

Kujtojmë se aktualisht Sergi Roberto merr 9 milionë euro neto në sezon dhe tani ai do të marrë shumë më pak se gjysmën, do të ishin 2 milionë euro fikse plus bonuset e performancës. /albeu.com