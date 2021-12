Sergio Ramos, sërish në tribunë

Sergio Ramos do ta ndjekë ndeshjen e nesërme ndaj Nices nga tribuna. Pasi bëri debutimin e tij me kundër Saint-Étienne, Pochettino siguroi se mbrojtësi është ende i lodhur.

Disa orë më vonë u konfirmua se ai nuk do të hyjë në listë sepse PSG nuk ka nevojë të detyrojë gjërat. Me dekantimin e ligës, ish-lojtari i Real Madridit do të luajë vetëm kur nuk ka rrezik.

Trajneri i skuadrës pariziene e kuptoi që Sergio Ramos përfundoi i rraskapitur në debutimin e tij:

“Dhjetë-pesëmbëdhjetë minutat e fundit ishin të vështira për të, sepse ai nuk kishte konkurruar për një kohë të gjatë. Është normale”, theksoi ai.

Më shumë se gjysmë viti larg fushave për të qenë të saktë, pas një dëmtimi në gju dhe më vonë disa shqetësime në shpinë që po vononin praninë e Sevillianit në stërvitjet e PSG-së javë pas jave. /albeu.com