Sergio Ramos ka dy oferta nga MLS, por tashmë e ka marrë vendimin

Sergio Ramos nuk do të vazhdojë të veshë fanellën e PSG-së sezonin e ardhshëm dhe kjo është për shkak se klubi francez nuk është i kënaqur me paraqitjen e spanjollit deri më sot.

Deri më tani, subjekti francez nuk e kishte deklaruar publikisht, por Leonardo në deklaratat e tij të fundit ka qenë mjaft i qartë:

“Marrëdhëniet me lojtarin janë të qarta dhe se ditën që do të thuhet se ai nuk mund të luajë më, do të jetë e qartë për ne. Nuk është kështu. Por mosluajtja e bën të vështirë për të që të jetë lider”.

“Duhet të presim fundin e sezonit për të nxjerrë përfundime”

“Ne e dinim që Ramos kishte një problem. Shtypi spanjoll po luan dhe ju po luani lojën e shtypit spanjoll. Ata duan të thonë se Ramos e ka gabim dhe ju po ndihmoni, por ne dinim gjithçka për lojtarin”.

Burime pranë Sevilianit konfirmojnë se qendërmbrojtësi ka dy oferta në tavolinë nga MLS, pikërisht Inter Miami dhe Los Angeles Galaxy , por siç e kemi parashikuar, ai tashmë do t’i kishte thënë po mikut të tij David Beckham. /albeu.com