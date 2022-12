Serbia ka mundur të përmbys rezultatin ndaj Serbisë.

Në minutën e 35-të, një gabim i Shaqirit bën që Vlahovic të shënojë golin e dytë./h.ll/albeu.com

Serbia 2-1

VLAHOVIC HAS GIVEN THEM THE LEAD!pic.twitter.com/ueuqQXjkNU

— Fast GøaIs (@i6astv) December 2, 2022