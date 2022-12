Serbët shfrenojnë imagjinatën: Dy magjistare shqiptare “penguan” futbollistët tanë ndaj Zvicrës

Zvicra është një mankth për Serbinë në futboll.

Edhe këtë herë, Zvicra ka arritur të fitojë ndaj Serbisë në një ndeshje tepër të mrekullueshme, ku protagonist me një gol ishte Xherdan Shaqiri dhe Granit Xhaka u cilësua si lojtari më i mirë i ndeshjes.

Serbët nuk janë ende të gatshëm për ta përtypur këtë gjë, ku madje në një emision në televizion, kanë shfrenuar edhe imagjinatën me deklaratën e tyre.

“Zvicra ka paguar magjistare për të mallkuar lojtarët e Serbisë. Ata kanë dy magjistare shqiptare, të tjerët janë afrikane. Secila prej magjistareve paguhet me 10 milionë dollarë”, thanë ata gjatë emisionit.

Kjo në fakt është një gjë e pazakontë, e padëgjuar më parë, ku serbët po mundohen ta shesin në këtë mënyrë përballë publikut humbjen e tyre në Kupën e Botës./ h.ll/albeu.com

“Switzerland paid witches to curse the Serbian players.

They have two Albanian witches, and the rest are African.

Each witch is paid 10 million dollars.”

This is how Serbian regime-affiliated TV is selling Serbia’s World Cup loss to its public. pic.twitter.com/8DgoXQW3ej

— Admirim (@admirim) December 4, 2022